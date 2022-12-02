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Трутнев рассказал об отправке более 90 спортсменов-добровольцев в зону СВО

Зампред правительства России Трутнев: 98 спортсменов боевых искусств отправятся в зону спецоперации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более 90 добровольцев России союза боевых искусств (РСБИ) отправятся в зону проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил вице-премьер России Юрий Трутнев.

Статус СВО: добровольцы станут ветеранами боевых действий
Воины подразделений, участвующие в спецоперации вместе с российской армией, получат все полагающиеся льготы

«Российский союз боевых искусств не может оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале. Это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники — все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках. Сразу после соревнований они отправятся на подготовку, а затем и в зону специальной военной операции. Я хочу им поклониться и поблагодарить их за то, что они приняли это решение», — сказал он на церемонии открытия форума боевых искусств «Битва чемпионов — 14: Школы против школы».

Как уточняет ТАСС, в пресс-службе аппарата Трутнева пояснили, что отряд состоит из 98 добровольцев. Они пройдут подготовку в военном центре в Гудермесе. Боевое слаживание будет проведено инструкторами спецназа, имеющими опыт участия в боевых действиях.

Ранее, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки. Кроме того, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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