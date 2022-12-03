Аналитики объяснили причины ослабления рубля и дали прогноз на декабрь

Среди основных факторов ослабления рубля с начала зимы — снижение цен на нефть, рассказала «Известиям» 3 декабря главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«С конца ноября цены на нефть марки Brent находятся вблизи минимальных значений за 2022 год», — объяснила она.

Кроме того, на курс повлияла неопределенность по поводу санкций, добавила эксперт.

«Страны Евросоюза анонсировали введение эмбарго на морские поставки нефти из России с 5 декабря. Также обсуждается введение потолка цен на нефть, и Россия, вероятнее всего, по собственной инициативе прекратит поставки нефти в те страны, которые его согласуют», — сказала она.

Ващелюк уточнила, что для переориентации экспорта в другие страны может потребоваться время, что может снизить экспортные доходы и формирует ожидания по ослаблению рубля в ближайшие месяцы у участников валютного рынка.

Еще один фактор — восстановление импорта.

«По разным оценкам, о которых сообщают СМИ, импорт в Россию постепенно восстанавливается после локального минимума, достигнутого в апреле 2022 года», — рассказала аналитик.

Также, по ее словам, повлияли на курс рубля проблемы с экспортом газа из-за аварии на «Северном потоке» и календарный эффект: завершение налогового периода в конце ноября.

По прогнозам Ващелюк, в базовом сценарии в декабре возможно незначительное ослабление рубля в условиях уменьшения сальдо внешнеторговых операций. Так, доллар может стабилизироваться в диапазоне 61–63 рублей, евро — 64–66 рублей, юань — 8,7–9 рублей.

«В оптимистичном сценарии Россия сможет перенаправить больше экспорта в дружественные страны при более низком дисконте Urals к Brent. Тогда доллар, вероятно, будет около 60 рублей. В пессимистичном сценарии могут возникнуть проблемы с поставками нефти в дружественные страны, тогда рубль в ближайшие месяцы может перейти в диапазон 65–70 рублей за $1 (в зависимости от масштаба снижения цен и объема поставок)», — подчеркнула аналитик.

В то же время, по мнению начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, краткосрочная перспектива рубля зависит от динамики нефтяных цен и объема нефти, реализуемого за рубеж.

«С учетом карантинных ограничений в Китае, которые негативно отражаются на деловой активности, заместить экспорт в ЕС азиатскими странами будет несколько сложнее и продолжительнее. На этом фоне восстановление импорта всё больше влияет на расстановку сил на внутреннем рынке», — рассказал он.

По базовому прогнозу аналитика, курс доллара на конец года составит 64 рубля за $1, 67 рублей за €1 и 9,2 рубля за юань. Основным фактором он назвал умеренное снижение экспортных поступлений и плавную географическая диверсификацию.

«Оптимистичными могут выглядеть курсы 60 рублей, 63 рубля и 8,5 рубля соответственно. В этом случае цены на российскую нефть должны вернуться к диапазону $70–75 за баррель, а ЕС — не прийти к консенсусу относительно предельной цены нефти из РФ», — добавил аналитик.

В пессимистичном варианте прогноза курсы могут составить 68 рублей за $1, 71 рубль за €1 и 9,7 рубля за юань, уточнил он.

«В данном прогнозе ключевым фактором могут стать падение добычи нефти в РФ уже в декабре на 10% (до 9,8 млн баррелей в сутки) и слабые способности к замещению выпадающих объемов европейских поставок», — объяснил Евстифеев.

1 декабря финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в декабре не прогнозируется, однако возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

В конце мая американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой этого года.