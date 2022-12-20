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День зимнего солнцестояния – 2022: история и традиции праздника

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Angela to Roxel
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В конце декабря каждый год происходит зимнее солнцестояние — природное явление, когда солнце опускается ниже относительно земного горизонта. Для жителей Северного полушария Земли это значит, что наступает самая длинная ночь в году, после которой световой день начинает постепенно увеличиваться. В 2022 году событие приходится на 21 декабря. «Известия» освещают значение явления и традиции необычного дня.

День зимнего солнцестояния – 2022: история праздника

За длительностью дня и ночи человек наблюдал с древнейших времен. Многие народы почитали Солнце как главное божество, от которого зависят приливы и отливы, урожай и в целом жизнь на земле. В честь небесного покровителя устраивали фестивали и народные гулянья. Поэтому наши предки считали, что день солнцестояния несет в себе особую магию — в частности, в самый темный день в году высвобождаются злые духи. Тем не менее в культурах многих народов, в том числе и славян, существовало поверье, что от темных сил могут защитить особые обряды.

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Летом смена сезона тоже происходит через солнцестояние. На 20 или 21 июня приходится самый длинный день и, соответственно, самая короткая ночь в году.

На современном уровне люди чаще воспринимают солнцестояние как астрономическое событие и переход к новому периоду в году. Тем не менее отголоски древних поверий сохранились в некоторых религиях и астрологии. Сохранились и некоторые языческие традиции.

День зимнего солнцестояния – 2022: традиции праздника

В славянской культуре считалось, что энергию, который наполнен праздник солнцестояния, нужно использовать в благих целях. Для этого наши предки осуществляли различные ритуалы, которые нашли отражение и в современных реалиях.

Так, для того чтобы сбылись намеченные цели, нужно приобрести в цветочном магазине семена неприхотливого растения и перед посадкой загадать желание, чтобы планы сбылись. Затем семя нужно высадить в горшок и прилежно ухаживать за цветком до весны. С приходом теплого сезона, когда земля уже оттаяла, росток нужно пересадить под дерево во дворе.

Другим обычаем сохранившимся со времен предков, являются целительные ванные процедуры. Необходимо набрать горячую ванну с добавлением соли или трав, зажечь свечи и представить, как тело очищается от негативной энергии.

Одной из самых приятных традиций является загадывание желания. Заветную мечту нужно написать на листочке и свернуть бумагу в трубочку. После этого листок нужно поджечь с одного конца, а пока он догорает, всеми силами пожелать исполнения и нашептать на огонь. Пепел, который удастся собрать, нужно сложить в мешочек и пустить по ветру.

День зимнего солнцестояния – 2022: что можно и нельзя делать

Не принято в День зимнего солнцестояния устраивать шумные гулянья, которые якобы могут потревожить духов. Тем не менее человеку также не рекомендуется встречать зимний сезон в одиночестве. Самым лучшим решением будет собраться в узком кругу и провести душевный вечер.

Удачным День солнцестояния считается для проведения гаданий на ближайшие события и на любовь. Новым начинаниям тоже будет сопутствовать успех.

В день события нельзя вступать в конфликты, сквернословить и творить дурные поступки. Считается, что негативная энергия может сохраниться на долгие дни вперед и нести с собой невзгоды и лишения.

День зимнего солнцестояния – 2022: приметы

В астрономическом смысле именно с этого дня в Северном полушарии наступает зима. А у народа насчет смены сезонов существуют свои приметы:

  • иней на деревьях сулит хороший урожай в будущем году;
  • обильный снегопад свидетельствует о том, что вся зима будет снежной;
  • пасмурный день считается вестником раннего прихода весны, а вот ясная погода, напротив, означает затяжную зиму.

4 декабря в России отмечали православный двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. «Известия» рассказали, с чем связано торжество и какие традиции с ним сопряжены.

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