День зимнего солнцестояния – 2022: история и традиции праздника

В конце декабря каждый год происходит зимнее солнцестояние — природное явление, когда солнце опускается ниже относительно земного горизонта. Для жителей Северного полушария Земли это значит, что наступает самая длинная ночь в году, после которой световой день начинает постепенно увеличиваться. В 2022 году событие приходится на 21 декабря. «Известия» освещают значение явления и традиции необычного дня.

День зимнего солнцестояния – 2022: история праздника

За длительностью дня и ночи человек наблюдал с древнейших времен. Многие народы почитали Солнце как главное божество, от которого зависят приливы и отливы, урожай и в целом жизнь на земле. В честь небесного покровителя устраивали фестивали и народные гулянья. Поэтому наши предки считали, что день солнцестояния несет в себе особую магию — в частности, в самый темный день в году высвобождаются злые духи. Тем не менее в культурах многих народов, в том числе и славян, существовало поверье, что от темных сил могут защитить особые обряды.

Летом смена сезона тоже происходит через солнцестояние. На 20 или 21 июня приходится самый длинный день и, соответственно, самая короткая ночь в году.

На современном уровне люди чаще воспринимают солнцестояние как астрономическое событие и переход к новому периоду в году. Тем не менее отголоски древних поверий сохранились в некоторых религиях и астрологии. Сохранились и некоторые языческие традиции.

День зимнего солнцестояния – 2022: традиции праздника

В славянской культуре считалось, что энергию, который наполнен праздник солнцестояния, нужно использовать в благих целях. Для этого наши предки осуществляли различные ритуалы, которые нашли отражение и в современных реалиях.

Так, для того чтобы сбылись намеченные цели, нужно приобрести в цветочном магазине семена неприхотливого растения и перед посадкой загадать желание, чтобы планы сбылись. Затем семя нужно высадить в горшок и прилежно ухаживать за цветком до весны. С приходом теплого сезона, когда земля уже оттаяла, росток нужно пересадить под дерево во дворе.

Другим обычаем сохранившимся со времен предков, являются целительные ванные процедуры. Необходимо набрать горячую ванну с добавлением соли или трав, зажечь свечи и представить, как тело очищается от негативной энергии.

Одной из самых приятных традиций является загадывание желания. Заветную мечту нужно написать на листочке и свернуть бумагу в трубочку. После этого листок нужно поджечь с одного конца, а пока он догорает, всеми силами пожелать исполнения и нашептать на огонь. Пепел, который удастся собрать, нужно сложить в мешочек и пустить по ветру.

День зимнего солнцестояния – 2022: что можно и нельзя делать

Не принято в День зимнего солнцестояния устраивать шумные гулянья, которые якобы могут потревожить духов. Тем не менее человеку также не рекомендуется встречать зимний сезон в одиночестве. Самым лучшим решением будет собраться в узком кругу и провести душевный вечер.

Удачным День солнцестояния считается для проведения гаданий на ближайшие события и на любовь. Новым начинаниям тоже будет сопутствовать успех.

В день события нельзя вступать в конфликты, сквернословить и творить дурные поступки. Считается, что негативная энергия может сохраниться на долгие дни вперед и нести с собой невзгоды и лишения.

День зимнего солнцестояния – 2022: приметы

В астрономическом смысле именно с этого дня в Северном полушарии наступает зима. А у народа насчет смены сезонов существуют свои приметы:

иней на деревьях сулит хороший урожай в будущем году;

обильный снегопад свидетельствует о том, что вся зима будет снежной;

пасмурный день считается вестником раннего прихода весны, а вот ясная погода, напротив, означает затяжную зиму.

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