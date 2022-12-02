Следствие попросило арестовать сотрудника ГУ МЧС Москвы по делу о взятке

Следствие просит арестовать замначальника ГУ МЧС — главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова по делу по делу о взятке. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в Пресненском районном суде, куда поступило соответствующее ходатайство.

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — сказали в суде ТАСС.

1 декабря стало известно, что Зотов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Других подробностей не сообщалось.

25 ноября Московский гарнизонный военный суд назначил пять лет строгого режима бывшему заместителю начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ), полковнику запаса Леониду Харламову по делу о получении взяток в особо крупных размерах. Утверждалось, что с июля 2019 по март 2022-го ему удалось украсть около 6,5 млн рублей.