Стилист раскрыла значение признанного цветом 2023 года Viva Magenta

Главный цвет 2023 года по версии американского Института цвета Pantone — Viva Magenta — совсем не обязательно будет самым модным в предстоящем году. На это в пятницу, 2 декабря, в беседе с «Известиями» указала стилист бренда Ksenia Knyazeva, персональный стилист Мария Свердликова.

«То, что данный цвет был выбран цветом года, совершенно не значит, что он будет трендовым и самым модным в предстоящем году. Потому что институты цвета не задают тренды. Они лишь собирают настроения в обществе, анализируют их и выдают такую некую философию цвета», — пояснила эксперт.

Она отметила, что специалисты института анализируют настроения в обществе и выбирают цвет, который больше всего их отражает. А тренды на показах своих коллекций задают модные дома и дизайнеры, которые редко обращаются к прогнозам таких организаций.

«Цвет года — это в какой-то степени даже идеологическая вещь и в меньшей степени призыв к действию. То есть это совершенно не значит, что модники будут одеваться в этот цвет. Скорее всего, его будут как-то внедрять в свои блоги блогеры и стритстайлеры. Но это будет больше элементом эстетства, чтобы показать, что они в теме», — считает Свердликова.

При этом она отметила, что другой известный институт цвета WGSN & COLORO провозгласил цветом 2023 года оттенок под названием «цифровая лаванда». Однако цветом уходящего 2022 года по версии конкурирующего института Pantone был признан цвет Very Peri, который тоже является оттенком лавандового.

«Это оттенок сиреневого лавандового цвета, немножко уходящий в синеву, который очень похож на вот эту «цифровую лаванду». То есть у нас был цвет 2022 года Very Peri, провозглашенный Pantone. Это обсуждали, он действительно был во многих коллекциях. И сейчас уже другой институт цвета провозглашает, что цветом следующего года будет та же самая лаванда, но немного другого оттенка», — отметила стилист.

По ее мнению, в предстоящем году лавандовый цвет будет всё еще трендовым. Так, обычно вначале тренды носят «ранние последователи», а потом они доходят до масс.

«Лавандовый действительно в этом году многие с удовольствием носили, бренды с удовольствием выпускали. Возможно, как раз в предстоящем году он войдет в свою пиковую фазу, а потом пойдет на спад. Поэтому исходя из этого можно предположить, что как раз прогноз института цвета цвета WGSN & COLORO совпадет с текущей ситуацией на рынке моды именно в ее материальном таком воплощении», — добавила Свердликова.

Главный цвет 2023 года Институт цвета Pantone представил 2 декабря. По его версии, им станет ярко-розовый цвет под названием Viva Magenta (оттенок палитры 18-1750). Этот цвет был полученный с помощью цифрового дизайна оттенок синего Very Peri. Описание оттенка означает «любопытный и интригующий». Создатели отмечали, что Very Peri передает дух нового времени.

По словам специалистов, это оттенок, уходящий корнями в природу, происходящий из семейства красных и выражающий новый сигнал силы. Viva Magenta — смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радостному и оптимистичному празднованию, заявили в институте.