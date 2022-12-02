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«Формула-1» отменила Гран-при Китая 2023 года

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Фото: Global Look Press/Hasan Bratic
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«Формула-1» 2 декабря объявила об отмене «Гран-при Китая» в сезоне-2023.

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Гонка не состоится из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса в стране. Согласно действующим китайским правовым нормативам, любой человек, у кого обнаружен COVID-19, должен в течение нескольких дней оставаться изолированным. Эта ситуация создавала бы проблемы для гонщиков и персонала команд.

«Мы изучаем альтернативные варианты для замены гонки в Китае в следующем сезоне. «Формула-1» объявит об изменениях в случае, если они произойдут», — говорится в заявлении гоночной серии в Twitter.

Этап «Формулы-1» в Китае должен был пройти с 14 по 16 апреля 2023 года.

Гран-при в китайском Шанхае первый раз был перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса в феврале 2020 года. Также он не проводился в 2021 и в нынешнем году.

1 декабря стало известно, что «Формула-1» может заменить китайский этап гонкой в Португалии, сообщает «Спорт-Экспресс».

18 ноября «Формула-1» анонсировала создание новой гоночной серии для женщин F1 Academy, целью которой будет развитие и подготовка молодых гонщиц к переходу в более серьезные чемпионаты.

Первые гонки в рамках новой гоночной серии, в которых примут участие 15 участниц из пяти женских команд, уже участвующих в соревнованиях «Формулы-2» и «Формулы-3», намечены на 2023 год.

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