Минобороны РФ получило партию модернизированных танков Т-72Б3М. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках гособоронзаказа. Отмечается, что машины прошли комплексную модернизацию, испытаны и приняты заказчиком.

«В танке установлен форсированный двигатель В-92С2 мощностью 1000 л.с. с системой автоматического контроля параметров работы силовой установки и автоматического регулирования теплового режима», — сообщили в концерне ТАСС.

Как отметил мастер по ремонту оборудования сборочного цеха «Уралвагонзавода» Олег Белоусов, «Уралвагонзавод» работает в особом режиме — объемы производства увеличились, а цехи работают круглосуточно.

«Сегодня России особенно необходима помощь «Уралвагонзавода», наша помощь. <...> Коллектив настроен по-боевому», — приводятся слова Белоусова в Telegram-канале концерна.

Модель Т-72Б3М является одним из самых современных российских танков. Его арсенал позволяет поражать как надводные, так и воздушные цели. С помощью управляемых ракет боевые машины могут также сбивать вертолеты противника с десантом.

16 ноября Минобороны РФ получило партию боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

До этого, 2 ноября, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.