Реклама
Прямой эфир
Общество
Станцию «Рижская» БКЛ украсили 16 светящимися арками-порталами
Мир
Украина запретит деятельность аффилированных с Россией религиозных организаций
Авто
АвтоВАЗ показал в ноябре рекордный рост продаж Lada
Происшествия
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Стиль
Главным цветом 2023 года по версии Pantone стал Viva Magenta
Мир
В ЛНР заявили о росте числе дезертиров в ВСУ после публикации данных о погибших
Интернет
Маск заявил о блокировке аккаунта Канье Уэста в Twitter из-за призывов к насилию
Мир
Блинкен заявил о нежелании США воевать с Россией
Интернет
Студия Frictional Games анонсировала выход нового хоррора Amnesia
Мир
Bloomberg узнало о бойкоте еврокомиссаром саммита в США
Мир
В Запорожье сообщили об ударах по объектам инфраструктуры
Наука
В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink

АвтоВАЗ показал в ноябре рекордный рост продаж Lada

0
Фото: Lada 
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам ноября в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей Lada, что стало лучшим результатом автозавода с начала 2022 года. Объем произведенных машин на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре, сообщила 2 декабря пресс-служба предприятия.

Универсальный ответ: какой будет новая Vesta SW
Что известно об обновленной версии версии самого популярного российского универсала

По мнению производителя, главными драйверами продаж Lada в ноябре текущего года стали автомобили семейств Granta и Niva.

Результат продаж легковых Granta в ноябре 2022 года составил 13 015 автомобилей, что на 80% выше, чем итоги реализации модели в ноябре 2021 года. Внедорожников Lada Niva Legend в ноябре 2022 года было реализовано 3222 штуки, что на 132,6% выше, чем в ноябре 2021 года. Также стало известно, что ноябрьские продажи вездехода Niva Legend оказались лучшим показателем в 2022 году. Позитивными итогами в ноябре 2022 года отметилась и Niva Travel, было продано 3676 автомобилей, что значительно превышает показатели продаж машины в предыдущие месяцы 2022 года и на 64,6% больше относительно ноября 2021 года.

«Рост продаж в последние три месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования, введенных Министерством промышленности и торговли России, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров Lada и самого востребованного оснащения», — подчеркнул глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

1 декабря глава предприятия рассказал, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство универсалов Lada Largus в 2023 году. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле 2022 года, когда была изготовлена партия из 1800 автомобилей. Еще одна партия универсалов будет выпущена заводом в декабре текущего года. В 2023 году кроме традиционных бензиновых версий машины на предприятии «Лада Ижевск» планируется выпустить опытную партию электрических фургонов Lada e-Largus. Как считают эксперты, в отличие от многих других проектов электромобилей, которые были презентованы в России, e-Largus является одним из высоколокализованных электрокаров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022