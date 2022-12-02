АвтоВАЗ показал в ноябре рекордный рост продаж Lada

По итогам ноября в России реализовано 21 726 легковых и коммерческих автомобилей Lada, что стало лучшим результатом автозавода с начала 2022 года. Объем произведенных машин на 13,5% выше, чем итоги продаж в октябре, сообщила 2 декабря пресс-служба предприятия.

По мнению производителя, главными драйверами продаж Lada в ноябре текущего года стали автомобили семейств Granta и Niva.

Результат продаж легковых Granta в ноябре 2022 года составил 13 015 автомобилей, что на 80% выше, чем итоги реализации модели в ноябре 2021 года. Внедорожников Lada Niva Legend в ноябре 2022 года было реализовано 3222 штуки, что на 132,6% выше, чем в ноябре 2021 года. Также стало известно, что ноябрьские продажи вездехода Niva Legend оказались лучшим показателем в 2022 году. Позитивными итогами в ноябре 2022 года отметилась и Niva Travel, было продано 3676 автомобилей, что значительно превышает показатели продаж машины в предыдущие месяцы 2022 года и на 64,6% больше относительно ноября 2021 года.

«Рост продаж в последние три месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования, введенных Министерством промышленности и торговли России, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров Lada и самого востребованного оснащения», — подчеркнул глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

1 декабря глава предприятия рассказал, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство универсалов Lada Largus в 2023 году. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле 2022 года, когда была изготовлена партия из 1800 автомобилей. Еще одна партия универсалов будет выпущена заводом в декабре текущего года. В 2023 году кроме традиционных бензиновых версий машины на предприятии «Лада Ижевск» планируется выпустить опытную партию электрических фургонов Lada e-Largus. Как считают эксперты, в отличие от многих других проектов электромобилей, которые были презентованы в России, e-Largus является одним из высоколокализованных электрокаров.