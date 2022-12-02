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Экс-советник Госдепа признал удары США по энергообъектам других стран
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Экс-советник Госдепа признал удары США по энергообъектам других стран

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Фото: Global Look Press/Antonia Sehlstedt/Us Air
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США наносили удары по энергетической инфраструктуре Югославии и Ирака во время конфликтов с этими странами, признал экс-советник в двусторонней российской-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден.

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Он заявил об этом 1 декабря в эфире турецкого новостного телеканала TRT World. В разговоре также принял участие первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Обсуждая ситуацию вокруг Украины, Полянский вспомнил слова пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Выступая на брифинге в мае 1999 года, Шиа объяснил необходимость бомбежки критической инфраструктуры Югославии тем, что от электроэнергии зависят системы командования и управления. И добавил, что властям страны необходимо принять условия НАТО, если они хотят, чтобы эта компания остановилась и у граждан вновь была вода и электричество.

«Я не понимаю, почему позиция стран НАТО в этот раз отличается. Они должны понимать наши военные расчеты», — отметил Полянский.

В ответ Карден согласился, что Украине и западным странам не стоит удивляться, что Россия использует зиму в своей операции.

«Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию «Шок и трепет» против Ирака в 2003 году», — приводит слова Кардена «РИА Новости».

30 ноября об обстрелах НАТО объектов энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году напоминала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В марте президент Сербии Александр Вучич расценил обвинения Запада в адрес России в связи со спецоперацией на Донбассе как глупые и напомнил о бомбардировках НАТО Сербии в 1999 году.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Пентагон забыл, как самолеты США и союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и преступления американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии, добавил дипломат.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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