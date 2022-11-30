Захарова напомнила об обстрелах объектов инфраструктуры Югославии силами НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила западным политикам об обстрелах силами НАТО объектов энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова указала на высказывание бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 25 мая 1999 года, который заявил, что его не волнуют проблемы сербского народа, когда силы НАТО наносят удары по объектам инфраструктуры Югославии.

«Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его проблемы», — привела представитель МИД слова бывшего пресс-секретаря.

В мае Мария Захарова напомнила о бомбардировках Югославии с применением обедненного урана, упрекнув бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в том, что про «монгольское и татарское нашествие на Украину» она знает, а про «бомбардировки Белграда натовцами» — нет.

В марте президент Сербии Александр Вучич расценил обвинения Запада в адрес России в связи со спецоперацией на Донбассе как глупые и напомнил о бомбардировках НАТО Сербии в 1999 году.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Пентагон забыл, как самолеты США и союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и преступления американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии, добавил дипломат.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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