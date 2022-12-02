США рассказали о переговорах с Ближним Востоком по передаче Украине систем NASAMS

США и их союзники по НАТО ведут переговоры со странами Ближнего Востока о передаче Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал глава военно-промышленной компанией Raytheon Technologies Грег Хейс.

«Мы (США. — Ред.) и некоторые из наших союзников по НАТО работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые в настоящий момент используют NASAMS, чтобы направить эти ЗРК в качестве поддержки на Украину», — рассказал Хейс в интервью газете Politico.

По его словам, западные страны планируют переместить вооружение в ближайшие 3–6 месяцев. Перемещение комплексов с Ближнего Востока на Украину займет гораздо меньше времени, потому что для их производства потребуется около двух лет, добавил глава компании.

В среду, 30 ноября, власти США заключили контракт с Raytheon на приобретение передвижных ЗРК NASAMS для Украины, стоимость которого составила $1,2 млрд.

8 ноября официальный представитель Пентагона Патрик Райден заявлял, что передача Киеву двух комплексов NASAMS завершена. По его словам, обучение личного состава украинских военных использованию систем проходило в Европе.

Первые поставки NASAMS украинской стороне от США датируются 1 июля. Ракетные системы представляют собой комплекс средней дальности, разработанный в 1990-е годы норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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