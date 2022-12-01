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Компания Илона Маска показала ролик с просящей еду силой мысли обезьяной

Компания Маска Neuralink продемонстрировала обезьяну с имплантом в мозге, которая может писать слова
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Фото: CNET
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Бизнесмен Илон Маск в рамках презентации своей новой компании Neuralink показал видео из лаборатории, где обезьяна при помощи нейроинтерфейса просит еду силой мысли. Об этом 30 ноября сообщило издание CNET.

Презентация прошла в ночь с 30 ноября на 1 декабря по московскому времени. На кадрах показанного ролика видно, что обезьяна без использования своих рук перемещает курсор на экранной клавиатуре, составляя понятную человеку просьбу. Маск назвал такую технологию «телепатической печатью».

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«Можно мне вкусняшек?» — напечатала обезьяна.

Бизнесмен пояснил, что такой результат удалось достичь, благодаря вживлению в мозг животного чипа N1, который преобразует нейронные импульсы в цифровой сигнал, понятный для компьютера.

Маск добавил, что компании удалось создать канал, который посылает сигнал от животного к компьютеру, однако сейчас Neuralink пытается научить обезьян понимать сигналы, исходящие от компьютера.

В январе этого года Neuralink опубликовала вакансию директора клинических испытаний. Отмечалось, что нейроинтерфейс — устройство для обмена информацией между мозгом и внешним устройством, которое работает «через силу мысли».

В декабре прошлого года Маск заявил, что мозговой имплант могут начать пересаживать людям уже в 2022 году после одобрения управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В августе 2020 года Маск рассказал об успешном экспериментe по вживлению чипa в мозг свиньи. Установленные нейроимпланты позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касалась свинья пятачком.

Имплант также был успешно протестирован на девятилетней обезьяне в апреле прошлого года. На кадрах, опубликованных компанией, показано, как животное играет в пинг-понг, управляя внутриигровыми действиями своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.

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