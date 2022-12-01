СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге

В городе Кременчуге Полтавской области произошли взрывы. Об этом 1 декабря сообщило украинское СМИ «Вести».

Подробности инцидента не приводятся.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины, включая Киев.

30 ноября сообщалось, что взрывы слышны в Никополе Днепропетровской области. В ночь на 29 ноября стало известно о взрывах в Днепропетровске и Синельниковском районе Днепропетровской области, а днем — в Николаеве.

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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