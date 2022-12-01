Песков призвал не ждать прозрения НАТО по ситуации на Украине

НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает воевать до последнего украинца. Об этом 1 декабря сообщил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине нужно думать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства.

«Вряд ли это означает какое-то прозрение со стороны альянса. Нет, альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму», — сказал Песков.

По его словам, блок продолжает накачивать Киев вооружением, желая продлить конфликт и усложнить ситуацию.

Заявление Столтенберга, упомянутое Песковым, прозвучало накануне на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Бухаресте. По его словам, если Украина не победит как суверенная страна, то вопрос членства будет неактуален.

Ранее. 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО стало соучастником преступлений киевского режима, комментируя слова Столтенберга о наращивании производства вооружений образца СССР, которые нужны Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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