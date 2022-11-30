Столтенберг счел вступление в НАТО непервостепенной задачей для Украины

Североатлантический альянс считает главным обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление в блок. Об этом заявил в среду, 30 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Бухаресте.

«Самая срочная задача сейчас — сделать всё, чтобы Украина победила как демократическая суверенная страна в Европе. Если Украина не победит как суверенная страна, то вопрос членства не будет на столе совсем», — отметил он.

Вместе с тем на прошлой неделе Столтенберг заявил, что двери Североатлантического альянса остаются открытыми для Украины.

В октябре глава минобороны Украины Алексей Резников после встречи со Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО. Министр также выразил мнение, что вступление в альянс «откроет новые горизонты» для Киева.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что принятие Украины в альянс сейчас несвоевременно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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