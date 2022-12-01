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В Страховом доме ВСК рассчитали стоимость ДМС для Деда Мороза и Снегурочки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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По запросу «Известий» в Страховом доме ВСК рассчитали стоимость оптимального добровольного медицинского страхования (ДМС) для Деда Мороза и Снегурочки. Согласно расчетам, стоимость ДМС на каждого составит 18 тыс. рублей.

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Как рассказали в ВСК, расчеты произведены с учетом того, что Дед Мороз и Снегурочка живут в условиях сурового климата, весь год усердно готовятся к Новому году, а новогоднюю ночь почти полностью проводят на холоде, развозя по всей стране подарки.

«Срок действия страховой программы для Деда Мороза и Снегурочки составит один год. В покрытие будут включены как классические опции (амбулаторно-поликлиническая помощь, экстренная госпитализация, скорая медпомощь), так и дополнительные сервисы», — отметили в ВСК.

Так как Деда Мороза и Снегурочку не отпускают без угощений, одним из рисков для них являются болезни желудочно-кишечного тракта, самое распространенная из которых — хроническое переедание, подчеркнули в ВСК.

В организации также отметили, что красный ноc Деда Мороза — это не всегда признак богатырского здоровья и румянца. Это может быть симптомом розацеа — усиленного роста кровеносных сосудов на лице. Справиться с этим недугом поможет специальная несложная процедура, запаивающая капилляры.

«Огромный мешок с подарками, который Дедушка Мороз носит за спиной — явная причина хронического остеохондроза и сколиоза позвоночника, требующего внимания профильных специалистов», — добавили в страховой компании.

По словам ее представителя, поскольку резиденция Деда Мороза расположена в 12 км от города Великий Устюг, добираться до ближайшей поликлиники дедушке будет проблематично. Поэтому в полис ДМС обязательно будет включена телемедицина — дистанционные консультации врача.

«Для того чтобы Деду Морозу и Снегурочке было проще справляться с предновогодним стрессом и не «выгореть» на работе, им будет также доступна служба психологической поддержки», — заключили в ВСК.

Ранее в этот день сообщалось, что в 77 парках Московской области начала работу «Почта Деда Мороза». По словам главы министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, парки региона уже третий год принимают участие в новогодней акции «Почта Деда Мороза» при поддержке благотворительного фонда «Путь детства».

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