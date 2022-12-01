Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский пленный подтвердил низкий уровень подготовки в ВСУ
Политика
Пушков усмотрел размежевание США на два лагеря на примере ситуации с Twitter
Мир
В Чехии возбуждено 49 уголовных дел из-за поддержки России
Общество
Вильфанд предрек усиление морозов в Московском регионе на следующей неделе
Армия
Зимний период обучения начался в Ракетных войсках стратегического назначения
Общество
Захарова оценила новую эмблему телеканала «Дождь»
Мир
Депутат Госдумы назвал условие прекращения помощи Украине от США
Мир
Читатели Le Figaro возмутились очередными поставками оружия Украине
Спорт
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира за Аргентину
Мир
Экс-президент США Клинтон заболел COVID-19
Мир
Кандидат в послы США в РФ потребовала возобновить инспекции для переговоров о ДСНВ
Армия
Глава Снигиревского района сообщил о гибели 10 тыс. украинских боевиков за 1,5 месяца

«Почта Деда Мороза» заработала в 77 парках Подмосковья

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 77 парках Московской области начала работу «Почта Деда Мороза». Об этом в среду, 30 ноября, сообщается на сайте регионального министерства культуры и туризма.

Ролевое решение: в России вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек
Сколько стоят услуги артистов в этом году

По словам главы министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, парки региона уже третий год принимают участие в новогодней акции «Почта Деда Мороза» при поддержке благотворительного фонда «Путь детства», пишет RT.

С 2022 года многие парки приняли решение об участии в акции самостоятельно, они будут доставлять письма в резиденцию Деда Мороза своими силами, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«Отправить письмо, открытку или рисунок в Великий Устюг может любой желающий», — подчеркнул Хайкин.

Как сообщает телеканал «360», ребята пишут Деду Морозу о том, как они себя вели в этом году, чему научились и каких высот достигли, а также высказывают пожелания о подарке.

Узнать почтовые ящики для писем русскому волшебнику можно по новогоднему оформлению. Все письма из подмосковных парков соберут, бережно упакуют и доставят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, пишет РИАМО.

Ранее 30 ноября российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом. Как сообщает «РИА Новости», к гостям вышел директор Русского дома Павел Извольский. Дед Мороз поздравил с наступлением праздничной поры и напомнил, что обычай расставлять перед воротами украшенные деревья и ветви хвойных пород имеет германские корни, пишет НСН.

Не помешала церемонии акция активистов в поддержку Украины, которая проходила рядом на перекрестке.

Российский Дед Мороз прибыл в Берлин из Вологодской области, где с 1998 года реализуется проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза», отмечает «Ридус». Там создан культурно-развлекательный комплекс «Вотчина Деда Мороза».

24 ноября семейный психолог Наталья Наумова объяснила, почему для детей важны письма Деду Морозу. По ее словам, они дают ребенку веру в чудо, потому родителям стоит поддерживать эту традицию, пишет сайт aif.ru.

Также в ноябре стало известно, что спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в России в ноябре вырос на 32%. Отмечается, что одним из главных требований заказчиков является трезвость артистов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022