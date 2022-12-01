«Почта Деда Мороза» заработала в 77 парках Подмосковья

В 77 парках Московской области начала работу «Почта Деда Мороза». Об этом в среду, 30 ноября, сообщается на сайте регионального министерства культуры и туризма.

По словам главы министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, парки региона уже третий год принимают участие в новогодней акции «Почта Деда Мороза» при поддержке благотворительного фонда «Путь детства», пишет RT.

С 2022 года многие парки приняли решение об участии в акции самостоятельно, они будут доставлять письма в резиденцию Деда Мороза своими силами, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«Отправить письмо, открытку или рисунок в Великий Устюг может любой желающий», — подчеркнул Хайкин.

Как сообщает телеканал «360», ребята пишут Деду Морозу о том, как они себя вели в этом году, чему научились и каких высот достигли, а также высказывают пожелания о подарке.

Узнать почтовые ящики для писем русскому волшебнику можно по новогоднему оформлению. Все письма из подмосковных парков соберут, бережно упакуют и доставят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, пишет РИАМО.

Ранее 30 ноября российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом. Как сообщает «РИА Новости», к гостям вышел директор Русского дома Павел Извольский. Дед Мороз поздравил с наступлением праздничной поры и напомнил, что обычай расставлять перед воротами украшенные деревья и ветви хвойных пород имеет германские корни, пишет НСН.

Не помешала церемонии акция активистов в поддержку Украины, которая проходила рядом на перекрестке.

Российский Дед Мороз прибыл в Берлин из Вологодской области, где с 1998 года реализуется проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза», отмечает «Ридус». Там создан культурно-развлекательный комплекс «Вотчина Деда Мороза».

24 ноября семейный психолог Наталья Наумова объяснила, почему для детей важны письма Деду Морозу. По ее словам, они дают ребенку веру в чудо, потому родителям стоит поддерживать эту традицию, пишет сайт aif.ru.

Также в ноябре стало известно, что спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в России в ноябре вырос на 32%. Отмечается, что одним из главных требований заказчиков является трезвость артистов.