Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах 1 декабря

Отсутствие осадков, местами гололедица на дорогах и от 8 градусов мороза — такая погода ожидает москвичей в четверг, 1 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в пределах от -8 до -6 градусов, ночью соответствующие показатели опустятся до 12 градусов ниже нуля.

На территории Московской области ожидается от -11 до -6 градусов в дневное время суток и до 10 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба.

Днем ранее, 29 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о морозах до -20 градусов в Московской области и до -14 — в Москве. Такая погода обусловлена продлением антициклона и поступлением холодного воздуха с востока.