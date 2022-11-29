Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели

В конце текущей недели в Московской области ожидаются морозы до –20 градусов, а в Москве — до –14. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд уточнил, что к таким температурным значениям приведут два фактора. Во-первых, поскольку антициклон продлевается, вымораживание будет ощущаться еще более заметно. Кроме того, по словам синоптика, будет поступать холодный воздух с востока.

«В ночь на пятницу в Москве будет –12…–14, а по области — до –20 градусов. По-настоящему холодная погода, это уже сильные морозы. При этом дневные температуры будут –6…–8 градусов, а по области до –11. Такая погода сохранится и в выходные, существенных изменений не будет», — сказал Вильфанд в беседе с агентством «Москва».

Он подчеркнул, что погода будет опережать свое климатическое развитие почти на два месяца. Метеоролог добавил, что в течение недели погода будет облачной с частыми прояснениями.

«Солнышко будет видно — это позитивный фактор, слабенький ветер и никаких осадков. Такая морозная погода не будет вызывать дискомфорта, хотя она действительно холодная — в конце недели отклонение от нормы будет составлять пять-шесть градусов со знаком минус», — подчеркнул Вильфанд.

Накануне главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова также спрогнозировала аномальные морозы в Москве и области на неделе. Она сообщила, что температура воздуха будет ниже нормы примерно на четыре градуса, при этом осадки не прогнозируются.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что календарная зима в Москве начнется с усиления морозов и аномально высокого давления. Он уточнил, что днем 28 ноября температура воздуха в Москве составит –1…–6 градусов, во вторник под утро похолодает до –5…–10 градусов.