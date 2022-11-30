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ДТЭК предупредила о продолжении экстренных отключений электричества в Киеве

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Фото: РИА Новости
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Украинская энергетическая компания ДТЭК в среду, 30 ноября заявила, что 1 декабря в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии.

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«1 декабря в Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не действуют», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, компания старается вернуться к отключениям по графику и действует в соответствии с ситуацией в энергосистеме.

В этот же день ДТЭК сообщила об экстренном отключении электричества в Киевской и Одесской областях.

На прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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