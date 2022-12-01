Повысили ставки: 30% от отчислений с азартных игр направят на детский спорт

30% целевых отчислений от выручки азартных игр в России предлагают направлять на детско-юношеский спорт . При этом размер самих отчислений к 2030 году может увеличиться до 2% . Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов Госдумы от Единой России, ЛДПР, КПРФ и «Новых людей» нижняя палата планирует принять уже в декабре. Инициатива получила положительный отзыв кабмина . Впрочем, представители бизнеса считают, что депутаты не представили экономического обоснования для увеличения отчислений.

Поддержать детей

По информации «Известий», Госдума в декабре планирует рассмотреть законопроект главы комитета по спорту Дмитрия Свищева, зампреда фракции «Единой России» Евгения Ревенко и других парламентариев «Об изменениях в отдельные законодательные акты РФ». Документ предусматривает поправки, которые устанавливают новые правила по распределению целевых отчислений от выручки с азартных игр, а также последовательное увеличение их размеров .

Так, на развитие детско-юношеского и массового спорта предлагается направлять 30% от общего объема целевых отчислений (сейчас 20%), а 70% (вместо 80%) должны пойти на развитие профессионального спорта и спорта высших достижений . При этом размер самих отчислений для организаторов этого бизнеса к 2030 году предлагается постепенно повысить с 1,5% до 2%.

Повысили ставки Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Как пояснили «Известиям» авторы законопроекта, это уже доработанная инициатива с учетом замечаний правительства , которое ранее дало свой положительный отзыв на документ. Однако предложило конкретизировать ряд положений, в том числе по уточнению размера отчислений. В первой редакции парламентарии предлагали перечислять на детско-юношеский спорт не менее 25% .

«Предложение направлять на развитие детско-юношеского спорта не менее 25% от общего объема целевых отчислений от азартных игр не позволяет однозначно определить, какая конкретно доля средств должна быть направлена на развитие детско-юношеского спорта. Не определен также субъект принятия соответствующих решений», — говорилось в отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий».

Согласно доработанной редакции законопроекта, помимо конкретизации процентов отчислений, правительство РФ наделяется полномочиями по установлению порядка распределения этих средств.

Кроме того, законопроект предусматривает создание механизмов по повышению прозрачности расходования этих денег спортивными организациями . В том числе предполагается появление специальной комиссии по мониторингу и перераспределению целевых отчислений, в состав которой хотят включить представителей бизнеса, спортивных федераций, олимпийского и паралимпийского комитетов, администрации президента, правительства РФ, а также обеих палат парламента.

Повысили ставки Дети во время занятий футболом в секции физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» Фото: ТАСС/Ярослав Беляев

— Увеличение отчислений привлечет дополнительные средства как в сам детско-юношеский и массовый спорт, так и на организацию соревнований . Это, в принципе, базовая основа для развития спорта в нашей стране, потому что все начинает закладываться с детского возраста и с юношества, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.

По словам парламентария, это важная инициатива, особенно когда РФ испытывает санкционное давление. На этом фоне инициаторы рассчитывают на поддержку коллег и органов исполнительной власти. «Известия» обратились за комментариями в кабмин.

Вопросы есть

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что как только в России начал действовать новый порядок перечислений через публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр», финансирование как детско-юношеского, так и профессионального спорта увеличилось .

Повысили ставки Дети на тренировке в хоккейной академии «Динамо» имени Чернышева в Москве Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Согласно данным, которые они приводят, за I квартал 2022-го размер целевых отчислений от букмекеров на развитие детско-юношеского и профессионального спорта составил 3,2 млрд рублей (644 млн — детско-юношеский спорт; 2,6 млрд — профессиональный). За II квартал — 3,1 млрд рублей (615 млн — детско-юношеский спорт; 2,5 млрд — профессиональный).

Вице-президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса Владимир Ильюшин пояснил «Известиям», что законопроект коснется только букмекерских контор, а не всего игорного бизнеса. Законопроект обсуждался с бизнес-сообществом, у которого к нему сложилось неоднозначное отношение , рассказал руководитель правового комитета СРО «Ассоциация букмекерских контор» Олег Давыдов. По его словам, инициатива в целом соответствует поручению президента, который ранее предложил выделить дополнительные средства на финансирование детско-юношеского и массового спорта .

— Наша задача просто сделать отчисления, а как эти деньги распределятся, мы на это не влияем . Хотя в этой части законопроект можно было бы доработать, чтобы спортивные федерации давали более подробную отчетность трат этих средств и, например, размещали ее на своих сайтах, — отметил Олег Давыдов.

Повысили ставки Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Что касается увеличения целевых отчислений, то, по его словам, в этой части однозначной позиции у бизнеса нет. С одной стороны, кажется, что они повышаются всего на полпроцента, но в октябре 2021 года уже были пересмотрены правила целевых отчислений букмекеров , пояснил эксперт.

По его словам, сейчас никаких указаний по поводу увеличения отчислений не было, и это выглядит, как личная инициатива депутатов. Но никакого экономического обоснования или исследования по влиянию на букмекерский рынок парламентарии не представили, добавил Олег Давыдов. Он отметил: прошлое изменение правил уже привело к тому, что некоторые компании не смогли выполнить новые условия и закрылись.