Реклама
Прямой эфир
Мир
США заключили контракт на $1,2 млрд на закупку комплексов NASAMS для Украины
Мир
Кандидат в послы США выступила за расширение каналов связи Москвы и Вашингтона
Мир
CNN узнал о планах США значительно увеличить число тренируемых украинских боевиков
Мир
Умерла солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви
Армия
Чеченский ОМОН приступил к зачистке села Благовещенка от боевиков
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на Рублевском шоссе в Москве
Армия
Ракета «Союз-2.1б» с космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк
Спорт
Месси не забил гол в ворота Польши в матче ЧМ-2022
Общество
Нацотряды в Херсоне начали зачистки помогавших проводить референдум
Общество
Повышение тарифов ЖКХ произойдет в России 1 декабря
Спорт
Сборная Аргентины обыграла Польшу и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов националистов

В России вступили в силу новые правила для жильцов многоквартирных домов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые меры, регулирующие жизнь в многоквартирных домах, вступили в силу в России 1 декабря. Нововведения затронули вопросы перепланировки, обустройства кладовых и парковки. Изменения прописаны в приказе МЧС России от 24.04.2013 № 288.

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Повышение тарифов ЖКХ, изменения в системе ОМС, сауны в квартирах и другие нововведения

Так, с 1 декабря в многоквартирных домах разрешается устанавливать мини-сауны и хаммамы. Остальные типы бань по-прежнему под запретом.

Кроме того, теперь незаконная перепланировка грозит штрафом. При отсутствии серьезных нарушений не оформленное официально переустройство будет караться штрафом в размере 2 тыс. рублей. Однако в таком случае владелец обязуется вернуть помещение в исходный вид.

Изменения также коснутся подземных парковочных мест. С 1 декабря допускается устанавливать там шкафы для хранения инструментов и комплектов колес, но при условии соблюдения всех мер безопасности.

Нововведения не обошли стороной и парковочные зоны для электромобилей. Так, если на стоянке более 10 зарядок, их теперь следует разделить на секции с обязательным наличием противопожарных отсеков.

Что касается оборудования кладовок, они теперь могут быть только на первом, цокольном и подвальном нежилых этажах. Они также должны ограждаться от коридоров противопожарными перегородками, а площадь кладовок не может превышать 10 кв. м.

С 1 декабря также повысятся тарифы ЖКХ. Повышение составит 9% в среднем по стране — ниже уровня инфляции, которая по итогам года ожидается на уровне 12%. При этом власти каждого субъекта самостоятельно устанавливают предельные индексы изменения платы, а повышение тарифов проконтролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022