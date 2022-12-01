В России вступили в силу новые правила для жильцов многоквартирных домов

Новые меры, регулирующие жизнь в многоквартирных домах, вступили в силу в России 1 декабря. Нововведения затронули вопросы перепланировки, обустройства кладовых и парковки. Изменения прописаны в приказе МЧС России от 24.04.2013 № 288.

Так, с 1 декабря в многоквартирных домах разрешается устанавливать мини-сауны и хаммамы. Остальные типы бань по-прежнему под запретом.

Кроме того, теперь незаконная перепланировка грозит штрафом. При отсутствии серьезных нарушений не оформленное официально переустройство будет караться штрафом в размере 2 тыс. рублей. Однако в таком случае владелец обязуется вернуть помещение в исходный вид.

Изменения также коснутся подземных парковочных мест. С 1 декабря допускается устанавливать там шкафы для хранения инструментов и комплектов колес, но при условии соблюдения всех мер безопасности.

Нововведения не обошли стороной и парковочные зоны для электромобилей. Так, если на стоянке более 10 зарядок, их теперь следует разделить на секции с обязательным наличием противопожарных отсеков.

Что касается оборудования кладовок, они теперь могут быть только на первом, цокольном и подвальном нежилых этажах. Они также должны ограждаться от коридоров противопожарными перегородками, а площадь кладовок не может превышать 10 кв. м.

С 1 декабря также повысятся тарифы ЖКХ. Повышение составит 9% в среднем по стране — ниже уровня инфляции, которая по итогам года ожидается на уровне 12%. При этом власти каждого субъекта самостоятельно устанавливают предельные индексы изменения платы, а повышение тарифов проконтролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).