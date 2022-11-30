Украинцы раскритиковали Милу Кунис из-за высказывания о борще

Голливудская актриса Мила Кунис, родившаяся в украинском городе Черновцы, назвала борщ русским блюдом и подверглась критике со стороны украинцев. О происхождении борца она сказала в интервью журналу Harper’s Bazaar на YouTube.

«Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», — рассказала Кунис.

Актриса также призналась, что не знает, к какой национальности относить себя.

«Русские или украинцы, мы живем во времена, когда даже я не знаю, как себя называть», — подметила она.

Пользователи социальной сети выразили свое недовольство в комментариях.

«Между прочим, вареники и борщ не русские блюда. Ужасно слышать такие комментарии [от Кунис], особенно после того, как она сказала, что гордится своим украинским происхождением», — написала Вероніка Чечета.

Как отметили комментаторы, они разочарованы тем, что актриса не знает историю своей родины.

Мила Кунис родилась в украинском городе Черновцы. Она переехала в США вместе с родителями, когда ей было семь лет.

Ранее, 1 июля, украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как указано на сайте организации, культура приготовления украинского борща «нуждается в срочной охране».

До этого, 9 июня, постоянный представитель РФ при организации Александр Кузнецов рассказал, что украинская делегация обвинила Россию в представлении угрозы украинскому борщу.

10 октября 2020 года британское издание The Times рассказало о «горячей войне» России и Украины из-за борща. Однако читатели газеты неожиданно предложили признать борщ польским.

Как отмечается, «борщевая война» разгорелась в 2019 году, после того как в публикации аккаунта «Россия» в Twitter появился рецепт известного и любимого многими символа русской кухни — борща. Украинские пользователи оставили под постом множество гневных комментариев с заверением, что борщ — украинский.