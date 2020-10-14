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Поляки вмешались в спор России и Украины из-за борща

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Британское издание The Times рассказало о горячей «войне» России и Украины из-за борща. Споры о том, чье же это национальное блюдо, разгорелись с новой силой после решения Киева внести блюдо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как украинское. Однако читатели газеты неожиданно предложили признать борщ польским.

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Как отмечается, «борщевая война» разгорелась в прошлом году после того, как в публикации аккаунта «Россия» в Twitter появился рецепт известного и любимого многими символа русской кухни. Украинские пользователи оставили под постом множество гневных комментариев с заверением, что борщ украинский.

Снова огорчились украинцы после того, как итальянский повар в знак благодарности российским врачам, помогающим в борьбе с коронавирусом, приготовил им борщ.

Однако, как пишет The Times, борщ является неотъемлемой частью национальных кухонь целого ряда славянских народов. В русских письменных источниках он впервые упоминается в XVI веке как овощная похлебка из съедобного борщевика и свеклы.

Однако теперь каждая страна готовит его по-своему и трактует происхождение блюда аналогично. В комментариях к статье от 13 октября появилось немало призывов признать борщ польским.

«Я удивлен, что поляки не пошли воевать. Их борщ куда лучше по качеству», — приводит комментарий «Федеральное агентство новостей».

«Борщ, конечно, польский», — написал еще один пользователь.

«Борщ польский. Моя бабушка квасила свеклу, так что на приготовление уходили дни, но свекла потом обретала глубокий аромат первоклассного кларета (красное вино. — Ред.)», — добавил другой комментатор.

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