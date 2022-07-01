Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Культуру приготовления украинского борща внесли в пятницу, 1 июля, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как указано на сайте организации, культура приготовления украинского борща «нуждается в срочной охране».

МИД Украины подал заявку на внесение традиционного украинского борща в список культурного наследия ЮНЕСКО еще в марте прошлого года, сообщает НСН. Этот вопрос должен был рассматриваться комитетом организации только в следующем году. Однако Украина вновь обратилась к ЮНЕСКО с просьбой ускорить рассмотрение заявления, указав, что происходящие на сегодняшний день события в стране «негативно влияют на эту традицию». Просьба Киева была одобрена ЮНЕСКО.

9 июня постоянный представитель РФ при организации Александр Кузнецов рассказал, что украинская делегация обвинила Россию в представлении угрозы украинскому борщу.

20 апреля стало известно, что на Украине предложили отмечать день украинского борща.

10 октября 2020 года британское издание The Times рассказало о «горячей войне» России и Украины из-за борща. Однако читатели газеты неожиданно предложили признать борщ польским.

Как отмечается, «борщевая война» разгорелась в 2019 году, после того как в публикации аккаунта «Россия» в Twitter появился рецепт известного и любимого многими символа русской кухни — борща. Украинские пользователи оставили под постом множество гневных комментариев с заверением, что борщ — украинский.