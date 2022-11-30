Приготовление французского багета внесено в список наследия ЮНЕСКО

Культура и искусство приготовления французского багета внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщила 30 ноября организация в Twitter.

«Новая строка в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — мастерство и культура изготовления [французского] багета», — говорится в сообщении.

По мнению главы ЮНЕСКО Одри Азуле, которого цитирует агентство Reuters, багет «прославляет французский образ жизни: это ежедневный ритуал, структурирующий элемент трапезы, синоним общения и веселья».

С соответствующим предложением выступил еще в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что французскому багету завидуют во всем мире, «поэтому его стоит включить в список наследия».

1 июля в список нематериального наследия ЮНЕСКО внесли культуру приготовления украинского борща. Как отмечается на сайте организации, она «нуждается в срочной охране». Между тем в обществе до сих спорят насчет принадлежности борща — одни считают его символом русской кухни, а другие — украинской.

А в 2017 году ЮНЕСКО внесло искусство приготовления неаполитанской пиццы в список нематериального мирового культурного наследия.

Настоящая неаполитанская пицца готовится на лепешке не более 35 см в диаметре. При этом она обязательно имеет бортики высотой до 3 см. На основу кладут только сыр моцарелла, свежие листья базилика и очищенные от кожицы помидоры