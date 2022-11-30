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Президент Нигерии заявил о попадании в Африку использовавшегося на Украине оружия

Президент Нигерии Бухари: оружие, использовавшееся в украинском конфликте, поступает к террористам в районе озера Чад
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Dracorius White
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Оружие, использовавшееся в украинском конфликте, контрабандой поступает к террористам в районе озера Чад. Об этом 29 ноября сообщил президент Нигерии Мохаммаду Бухари на саммите глав государств Комиссии бассейна озера Чад (LCBC).

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«К сожалению, ситуация в регионе Сахель и конфликт на Украине послужили основными источниками оружия и боевиков, пополняющих ряды террористов в районе озера Чад. Значительная часть оружия и боеприпасов, приобретенная для войны в Ливии, находит путь в регион озера Чад и другие части Сахеля. Использовавшееся в украинском конфликте оружие поступает в регион», — приводит его слова местная газета Daily Trust.

Президент Нигерии отметил, что сейчас востребованы срочные совместные усилия пограничников стран региона для предотвращения контрабанды оружия.

30 ноября действующий боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» рассказал, что украинские генералы продают западное вооружение на черный рынок через Даркнет. По его словам, они привлекают людей из новоприбывшего пополнения, которые разбираются в сфере IT.

Он также поделился, что украинские националисты вывозили натовское оружие со складов для продажи, после чего уничтожали постройки, имитируя удар со стороны РФ.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что оружие, которое поставляют Украине западные страны, появилось на черных рынках Европы. Отмечается, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, которое ранее было передано Киеву.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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