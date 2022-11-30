Путин указал на взаимосвязь развития РФ и качества жизни в регионах

Уверенное развитие России зависит прежде всего от нового качества жизни в регионах. Об этом в среду, 30 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов.

По его словам, приоритетами власти являются семья, здоровье и образование.

«Наши базовые, стратегические социальные приоритеты остаются неизменными. В центре внимания всегда, как мы и говорили, и говорим, всегда будут семья, дети, человек, его здоровье и образование», — сказал российский лидер.

Также в приоритете страны — запросы человека и широкие возможности для самореализации, подчеркнул президент РФ.

21 октября Путин отметил положительную динамику в уровне жизни населения. По его словам, с 2000 года сократилось с 40 млн человек до 19–20 млн число проживающих за чертой бедности.

Ранее, 13 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие России и повышение уровня жизни было и остается главным для Путина.

9 июня российский лидер в ходе встречи с молодыми предпринимателями выразил уверенность в том, что качество жизни в России продолжит расти. По словам Путина, у страны есть все шансы стать лидером по многим технологическим направлениям.