Минобороны сообщило о совместном патрулировании ВКС России и ВВС Китая

Стратегические бомбардировщики ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Об этом 30 ноября заявили в Минобороны РФ.

«Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов на аэродроме на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В состав авиагруппы вошли российские ракетоносцы Ту-95мс и китайские стратегические бомбардировщиков Хун-6к. Истребительное сопровождение группы также обеспечивали самолеты ВКС РФ Су-30см и Су-35с.

Общая продолжительной полета составила около восьми часов. Отмечается, что патрулирование проходило в соответствии с международным правом и не нарушало пространств других стран.

Поясняется, что мероприятие проведено в рамках планового военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против других стран.

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