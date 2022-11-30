В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО

Российские и китайские военные самолеты вошли в зону действия противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи в ночь со вторника на среду, 30 ноября, без предварительного уведомления. Об этом 30 ноября сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Сеула.

Уточняется, что среди русских самолетов было четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, среди китайских — два бомбардировщика H-6. Также известно, что самолеты пролетели через зону ПВО, но не нарушили воздушных границ страны.

В ответ на это южнокорейские ВВС задействовали истребители, включая F-15K, и предприняли «тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным обстоятельствам».

Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ. 27 июля стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам. Часть полета самолета прошла с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или о попытке экипажа скрыть свое присутствие.

Более того, в конце августа самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. Воздушное судно было обнаружено дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Баренцева моря.