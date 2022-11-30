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В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО

Yonhap: в Сеуле заявили, что военные самолеты КНР и РФ вошли в «опознавательную зону ПВО»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские и китайские военные самолеты вошли в зону действия противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи в ночь со вторника на среду, 30 ноября, без предварительного уведомления. Об этом 30 ноября сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Сеула.

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Уточняется, что среди русских самолетов было четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, среди китайских — два бомбардировщика H-6. Также известно, что самолеты пролетели через зону ПВО, но не нарушили воздушных границ страны.

В ответ на это южнокорейские ВВС задействовали истребители, включая F-15K, и предприняли «тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным обстоятельствам».

Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ. 27 июля стало известно, что стратегический разведывательный самолет НАТО приблизился к российским границам. Часть полета самолета прошла с отключенным транспондером, что говорит о подавлении систем самолета средствами РЭБ или о попытке экипажа скрыть свое присутствие.

Более того, в конце августа самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. Воздушное судно было обнаружено дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) над акваторией Баренцева моря.

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