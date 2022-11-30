Канье Уэст и Ким Кардашьян достигли соглашения о разводе

Американский рэпер Канье Уэст и фотомодель, телеведущая Ким Кардашьян достигли досудебного соглашения по разделу имущества. По данным телеканала CNN, Уэст должен будет ежемесячно выплачивать своей бывшей супруге по $200 тыс. алиментов.

Ссылаясь на проект соглашения, телеканал сообщает, что родители также поделят опеку над четырьмя детьми.

По данным TMZ, Уэст также передаст Кардашьян дом стоимостью $4,5 млн рядом с жильем экс-супруги, который он купил, чтобы быть ближе к детям. Кроме того, он будет оплачивать половину расходов на образование детей и обеспечение их безопасности.

2 марта сообщалось, что Уэст и Кардашьян официально развелись. Заседание прошло в дистанционном формате. Кардашьян вышла на связь с залом суда по видеозвонку из шкафа. Издание предполагает, что она не хотела, чтобы кто-либо отвлекал ее в этот важный момент. Канье на заседание не явился, однако его адвокат заявил, что тот не возражает против восстановления его статуса холостяка.

Бракоразводный процесс длился больше года. Кардашьян официально подала на развод еще 19 февраля 2021 года.

Звезда реалити-шоу говорила, что будет добиваться совместной юридической и физической опеки над их детьми. Сам Уэст был согласен с этим условием.

Информация о расставании пары и подготовке к разводу появилась 5 января 2021 года. Тогда источники рассказали, что Уэста раздражает образ жизни семейства Кардашьян и он больше «не хочет иметь с ними ничего общего». Вместе с этим подчеркивалось, что Ким выросла из этих отношений и намерена сконцентрироваться на своей карьере адвоката, чтобы продвигать кампании по реформированию тюрем.

Пара прожила вместе семь лет, в браке у них родилось четверо детей.