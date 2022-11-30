Пожар на резервуарах с дизтопливом в Брянской области ликвидирован

Пожар на резервуарах с дизельным топливом в Брянской области полностью ликвидирован. Об этом сообщили 30 ноября в ГУ МЧС России по региону.

«Полная ликвидация пожара, сведений о пострадавших не поступало», — отметили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в ночь на 30 ноября. Площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м. К тушению были привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным источника «Известий» в экстренных службах, пожар мог произойти в результате попадания в резервуар неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Резервуар вместимостью 5 тыс. т на момент происшествия был полный. Затем произошло возгорание еще двух резервуаров такой же вместимости.