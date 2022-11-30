Названа возможная причина возгорания резервуара с нефтью под Брянском

По предварительным данным, резервуар с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Суражском районе Брянской области загорелся в результате попадания в него неустановленного боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Об этом сообщил 30 ноября «Известиям» источник в экстренных службах.

Так, по его данным, перед пожаром сообщалось о хлопке. Резервуар вместимостью 5 тыс. т на момент происшествия был полным. Затем произошло возгорание еще двух резервуаров аналогичной вместимости.

Созданы оперативные группы для ликвидации последствий ЧС.

О пожаре сообщил ранее в среду губернатор региона Александр Богомаз. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Сведений о пострадавших пока не поступало.

26 октября украинские войска нанесли удар по Шахтерску в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате атаки загорелись цистерны с топливом. Пожару была присвоена третья степень сложности.

Пожарным удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом, а также предотвратить угрозу взрыва.