Губернатор Брянской области сообщил о возгорании резервуара с нефтью

В Суражском районе Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области», — отмечается в тексте сообщения.

Как уточняется, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее, 23 ноября, женщина погибла при пожаре в жилом доме в в Клинцовском районе Брянской области. Возгорание произошло в частном доме на улице Центральной.