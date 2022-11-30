В Сети появился второй трейлер мультфильма «Супербратья Марио»

Студия Illumination опубликовала на своем YouTube-канале второй трейлер мультфильма «Супербратья Марио». Сообщается, что премьера ленты запланирована на 7 ноября 2023 года.

В новом ролике показали не только Марио, но и других культовых персонажей — его брата Луиджи, Боузера, Тогда. Также на экране впервые появились принцесса Пич и Донки Конг.

В 2018 году стало известно, что Nintendo решила экранизировать видеоигру Super Mario Brothers («Супербратья Марио»). Сообщалось, что в создании анимационного фильма примет участие американская кинокомпания Universal Studios.

Изначально предполагалось, что мультфильм выйдет в конце 2022 года. Однако в апреле создатель игры Сигэру Миямото сообщил, что выход переносится на весну 2023 года. По его словам, решение о переносе премьеры было принято во главе с генеральным директором голливудской студии Illumination Крисом Меледандри.

Водопроводчики, братья Марио и Луиджи являются персонажами самой известной игры японской Nintendo. В 1993 году на экраны вышел фильм «Супербратья Марио», однако ее сюжет был оригинален — заимствованы лишь название и персонажи.

Картина была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как первая экранизация компьютерной игры. Фильм получил смешанные отзывы критиков и провалился в прокате.