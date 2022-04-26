Nintendo перенесла выход мультфильма по игре «Супербратья Марио»

Выход полнометражного мультфильма по культовой игре Super Mario Bros, который был запланирован на конец 2022 года, переносится на весну 2023 года. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил создатель игры Сигэру Миямото на официальной странице японской корпорации Nintendo в Twitter.

«Мы приняли решение перенести мировой релиз картины на весну 2023 года», — написал он.

Выход полнометражного мультфильма в Японии теперь намечен на 28 апреля 2023 года, а во всем мире премьера состоится 7 апреля 2023 года.

Миямото также извинился перед поклонниками. Он объяснил, что компании нужно еще немного времени, чтобы завершить «веселую картину». По его словам, решение о переносе премьеры было принято во главе с генеральным директором голливудской студии Illumination Крисом Меледандри.

В 2018 году стало известно, что Nintendo решила экранизировать свою самую известную видеоигру Super Mario Brothers («Супербратья Марио»). Сообщалось, что в создании анимационного фильма примет участие американская кинокомпания Universal Studios.

Водопроводчики братья Марио и Луиджи являются персонажами самой известной игры японской Nintendo. В 1993 году на экраны вышел фильм «Супербратья Марио», однако ее сюжет был оригинален — заимствованы лишь название и персонажи.

Картина была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как первая экранизация компьютерной игры. Фильм получил смешанные отзывы критиков и провалился в прокате.