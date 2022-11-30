Западные страны могут помогать Украине в продаже натовского оружия на черных рынках. Об этом рассказал действующий боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» в среду, 30 ноября.

«Я не знаю конкретно эти схемы, но она походу работает везде одинаково. С оружием, наркотиками, да с чем угодно. С чем угодно схема одна и та же», — сказал он.

По его словам, на западном оружии стоят GPS-датчики, которые нетрудно взломать, тем самым поспособствовать отключению датчика или перенаправить сигнал. Сюда же входят маркировка и номера боекомплектов, которые перебивают, добавил он.

Украинский боевик уточнил, что если отмыванием и покрывательством занимаются высокопоставленные чиновники, то при раскрытии их планов они избавятся от того, кто всё рассказал, и всех его знакомых, чтобы информация не распространилась.

«То есть если замешаны там миллиарды, то никто вообще не будет смотреть на какого-то честного прокурора или СБУшника, который заметит эту подставу или подлажу. Его уберут или купят», — объяснил он.

Ранее он рассказал, что украинские генералы продают западное вооружение на черный рынок через даркнет. По его словам, они привлекают людей из новоприбывшего пополнения, которые разбираются в сфере IT.

Он также поделился, что украинские националисты вывозили натовское оружие со складов для продажи, после чего уничтожали постройки, имитируя удар со стороны РФ.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что оружие, которое поставляют Украине западные страны, появилось на черных рынках Европы. Отмечается, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, которое ранее было передано Киеву.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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