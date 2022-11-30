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Производителей вейпов в России могут обязать их перерабатывать

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Производителей вейпов могут обязать перерабатывать их: электронные сигареты необходимо включить в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП), рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО) «Известиям».

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По их информации, в год на свалки попадает более 2 тыс. т таких отходов.

«В России, как и по всему миру, большой популярностью стали пользоваться так называемые электронные сигареты. В прошлом году в нашей стране было продано 67 млн электронных сигарет, это более 2 тыс. т. Все они после использования ушли на полигоны разлагаться десятки, если не сотни лет», — пояснил «Известиям» генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На переработку эти устройства не направляют: их сложно отобрать в потоке отходов, так как они небольшого размера и состоят из множества компонентов. Хотя каждый элемент электронной сигареты теоретически можно переработать, заметил эксперт.

Но для регулирования утилизации таких отходов их сначала нужно включить в перечень товаров РОП, в отношении которых производители будут обязаны выполнять нормативы утилизации. Так эти товары получат шанс на вторую жизнь. РЭО уже готовил такое предложение в рамках совершенствования РОП по итогам встречи с одной из табачных компаний, сообщил Буцаев.

Электронные сигареты состоят из металла, пластика, аккумулятора и ваты.

РОП — механизм экономического регулирования, который позволяет экономически стимулировать сбор и извлечение полезных фракций. В 2019 году была запущена реформа РОП, и в конце декабря 2020-го была утверждена Концепция совершенствования механизма РОП.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что, по информации пресс-службы Министерства промышленности и торговли РФ, в стране с 15 декабря могут ввести обязательную маркировку вейпов.

4 июля стало известно, что в правительство России было направлено обращение с просьбой ужесточить регулирование производства и торговли электронными сигаретами и жидкостями к ним. Документ был инициирован Союзом предприятий индустрии никотиносодержащих изделий.

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