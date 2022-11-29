Путин провел встречу с председателем Верховного суда РФ Лебедевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Об этом 29 ноября говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в этот день российский лидер принял участие в работе юбилейного, X Всероссийского съезда судей.

Глава государства выразил надежду, что судебная система во главе которой находятся Верховный суд, Конституционный суд, будет и дальше развиваться так, как это было в последние годы, и будет удовлетворять требования граждан по защите интересов государства и самих граждан.

Он отметил качественную работу судов.

«Работа очень большая и качественная», — отметил глава государства.

«В течение этого года, где-то за полгода, я встретился со всеми делегатами, представителями всех округов, делегатами этого съезда, X, и мы обсудили вопросы, которые остались нерешенными, пробельными, или те, где есть неопределенность. Было высказано очень много предложений — около тысячи», — сказал Лебедев.

Глава Верховного суда отметил, что инстанция работает над упрощением судебных процессов.

«Сегодня уже активно внедрились в судебную систему — не внедряются, а уже внедрились — электронные технологии. Причем это уже массовые обращения в суд путем подачи электронных процессуальных документов, рассмотрения в судебном заседании в дистанционном порядке», — рассказал он президенту.

На рассмотрение законодателей внесены законопроекты по внедрению электронных технологий в рассмотрение дел, заключил глава Верховного суда.

Ранее во вторник на Всероссийском съезде судей Путин призвал не забывать о конституционных правах и свободах граждан страны. Также он поздравил судей со столетием со дня образования Верховного суда, заявив, что орган отвечает требованиям современного российского общества.

В этот же день президент России положительно оценил работу российских судей. Он сообщил также, что за девять месяцев текущего года судами общей юрисдикции было рассмотрено свыше 30 млн дел.