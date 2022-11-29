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Спрос на российские бренды одежды вырос на 30% в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Продажи одежды российских брендов в 2022 году выросли до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» 29 ноября сообщила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

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Она уточнила, что рост связан с активным открытием магазинов российских компаний, увеличением объема продаж в онлайне в том числе и на маркетплейсах.

По информации компании, с весны 2022 с российского рынка ушли более 70 fashion брендов. Это простимулировало скачок активности со стороны локальных торговых марок во всех ценовых сегментах: в массовом, бюджетном и в дизайнерском.

«Центр столицы наглядно иллюстрирует взрывной всплеск открытий магазинов локальных компаний. В историческом центре Москвы: девять новых бутиков в район Патриарших прудов, шесть магазинов на Петровке, шесть в районе Столешникова и Дмитровки, семь авторских магазинов в районе Чистых прудов, и магазины продолжают открываться», — объяснила Лебсак-Клейманс.

По ее словам, помимо собственных монобрендовых магазинов, дизайнеры продают свои коллекции в дизайнерских мультибрендах, таких как The Bluestore, Телеграф, Slava, Trend Island, в своих онлайн магазинах, и, в отдельных случаях, в специальных дизайнерских проектах на маркетплейсах.

Интерес к маркам фиксируют не только в офлайн, но и в онлайн, рассказала она. Аналитики «Яндекс Рекламы» отметили, что в 2022 году пользователи в три раза чаще, на этапе поиска, начали интересоваться российскими брендами одежды и обуви, особенно в категориях аутдор и спортивной одежды, уточнила эксперт.

Если говорить о продажах, они также значительно выросли как в целом, так и по сопоставимым магазинам, а также в онлайне, подтвердили в пресс-службе Melon Fashion Group. Однако, данные не привели. Драйверами роста послужили расширение продуктовой матрицы брендов, открытие новых большеформатных магазинов (700-800 кв. м), а также отток конкурентов, сказали там.

Владелец бренда I Am Studio Олег Воронин так же подтвердил, что в настоящее время наблюдается рост спроса на российские бренды. С одной стороны, это связано с уходом зарубежных брендов из России, с другой — русские бренды стали активно заполнять пустующую нишу, расширяя ассортимент, открывая магазины или увеличив продажи в онлайне, сказал он.

Ранее, 1 ноября, президент Magic Group, основатель универмагов российских дизайнеров Slava Александр Перемятов сообщил «Известиям», что в торговых центрах крупных городов стало примерно на треть больше российских брендов с 24 февраля этого года.

В то же время основатель Yaratam Design Петр Сафиуллин объяснил, что после ухода из РФ многих иностранных марок в ТЦ освободились площади, цена 1 кв. м ожидаемо снизилась, что помогло развивающимся брендам РФ открыть торговые точки офлайн.

Президент России Владимир Путин 20 апреля заявил, что ему хотелось бы, чтобы российские дизайнеры заняли нишу после ухода из РФ зарубежных брендов.

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