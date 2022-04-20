Путин указал на возможность для дизайнеров РФ занять освободившуюся нишу

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что российские дизайнеры займут нишу после ухода из РФ зарубежных брендов.

«Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», — сказал он, комментируя выступление дизайнера одежды Инны Королевой на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — Страна возможностей».

Российский лидер отметил, что власти РФ намерены оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в этой сфере.

9 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России не будет перебоев с поставками одежды и обуви, поскольку на рынке есть достаточное количество отечественных производителей. По его словам, ведомство не будет стремиться заменить «одних иностранцев другими», рассчитывает на развитие российских брендов на фоне удорожания импортных аналогов и поддержки государства.

4 марта старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятников рассказала «Известиям», что единовременный уход из России крупных торговых сетей приведет к серьезным финансовым потерям для ритейлеров в связи с наложением штрафов по арендным платежам и выплат персоналу при его сокращении.

За последние месяцы продажи в России приостановили многие иностранные бренды, в их числе бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, компания LPP Group, которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay. Также приостановила деятельность в России испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды магазинов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и другие.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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