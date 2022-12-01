Не забудем, но простим: кому выгодны сроки давности

Свои сроки есть не только у продуктов, но и у уголовных дел. На юридическом языке они именуются сроками давности. При удачном стечении обстоятельств, судебной волоките и с помощью уловок адвоката человек, совершивший преступление, может избежать наказания. Каким образом время избавляет от тюремных нар и почему чаще всего сроки давности выручают мошенников — в материале «Известий».

Тяжкое бремя

Больше шести лет длились расследование и судебная тяжба по поводу смерти роженицы областного перинатального центра Владимира. По данным правоохранительный органов, акушер-гинеколог неверно лечила осложнение, возникшее после родов, из-за чего спустя четыре месяца женщина скончалась. В медицинскую карточку пациентки по приказу главврача были внесены изменения о динамике состояния здоровья с целью сокрыть факт ненадлежащего оказания помощи. Но уголовное наказание медики не понесли — дело было прекращено в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщила пресс-служба судов Владимирской области.

С человеческой точки зрения сроки давности за преступления сложно принять — общество часто высказывается за то, что любое преступление должно быть наказано. Но эмоции, что называется, к делу не пришить, а законом установлены временные промежутки, через которые приговор уже не выносится. Они зависят от характера совершенных преступлений.

— В соответствии с ч. 1 ст. 15 Уголовного кодекса РФ, в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК, подразделяются на преступления небольшой тяжести (срок давности два года), средней тяжести (шесть лет), тяжкие (10 лет) и особо тяжкие (15 лет), — комментирует руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

К преступлениям небольшой степени тяжести относятся нарушения закона, за которые в качестве максимально возможного наказания предусматривается три года лишения свободы: от мелкой магазинной кражи до умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Под определение средней тяжести подпадают преступления, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за которые по закону отправляют в места не столь отдаленные на срок не более 10 лет. Под это определение подпадают отдельные виды мошенничества и даже убийство матерью новорожденного ребенка.

В перечне тяжких преступлений — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и иные правонарушения. Максимальное наказание за подобные злодеяния не превышает 15 лет.

К категории особо тяжких относят те злодеяния, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, вплоть до пожизненного заключения.

— Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются , — комментирует Наталья Грешнова.

Без предела

Сроки давности распространяются не на всех нарушителей закона. Бессрочная уголовная ответственность неизбежна для граждан, которые совершают преступления высокой степени опасности.

— В пункте 5 ст. 78 УК РФ указано, что давность не применяется к лицам, совершившим преступления террористической направленности; преступления, направленные на развязывание агрессии, войны; использование запрещенных методов войны, а также геноцид, экоцид, акт международного терроризма , — уточняет управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

Кроме того, сроки давности отсутствуют за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, покушение на насильственный захват власти и удержание власти, вооруженный мятеж или нападение на людей или учреждения, которые пользуются международной защитой. Они не касаются и преступлений с захватом заложника, угоном воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава.

Не исчезай

По закону рассчитывать на уход от ответственности могут лишь те, кто в ожидании суда действуют по правилам, установленным Уголовным кодексом.

— Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Освобождение от уголовной ответственности за давностью лет допускается при условии, если в течение установленного срока лицо, виновное в преступлении, не уклонялось от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа. В противном случае течение срока давности приостанавливается, — разъясняет Наталья Грешнова.

Обмануть закон не так-то просто. Если выяснится, что, дожидаясь истечения срока давности, человек намеренно исчез из поля зрения стражей правопорядка, скрывался в лесной избушке, менял внешность с помощью пластических операций или жил под чужой фамилией, то от возмездия он всё-равно не спасется, даже если проживет отшельником много лет.

— Если человек, совершивший преступление небольшой тяжести, скрывался в течение одного года, то в таком случае освобождение в связи с истечением срока давности возможно будет только через два года после того, как он прекратил скрываться , — дополняет Марина Спиридонова.

Справедливости ради следует отметить, что уклонением не считается сам факт переезда в другое место жительства или смена работы без каких-либо иных действий, специально направленных на избежание уголовной ответственности.

Многое зависит от тех, кто следит за перемещениями подозреваемого. Если приостановление не было оформлено надлежащим образом, то сроки давности продолжают течь.

Кому везет

По словам адвоката Константина Кудряшова, наиболее частая причина истечения срока давности в том, что правоохранительные органы не смогли вовремя установить человека, совершившего преступление или не нашли того, кто его совершил. Порой преступник действует столь искусно, что не оставляет улик, по которым можно выйти на его след. Иногда сам факт совершения преступления остается незаметным для окружающих.

Не забудем, но простим Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Эксперт отмечает, что по делам небольшой тяжести возможно истечение срока давности, если по делу необходимо провести экспертизу, а ее проведение затягивается. Потом выясняется, что необходимо провести повторную или дополнительную судебную экспертизу, а время идет, играя на руку нарушителю закона.

Константин Кудряшов обращает внимание еще на одну причину истечения срока давности по делам небольшой тяжести: суд апелляционной инстанции направляет дело на новое рассмотрение. И тогда время несется с огромной скоростью, а предусмотренные законом действия вращаются как колесо фортуны. В идеале блюстителям закона необходимо за два года по делу провести предварительное расследование (следствие или дознание), затем дело должен рассмотреть суд первой инстанции, потом следует апелляция, после опять суд первой инстанции и потом снова апелляция. Кому больше повезет, становится ясно, когда будет поставлена последняя точка. Адвокат подчеркивает, что при профессиональной защите по уголовному делу сторона обвинения может и не успеть до истечения срока давности.

— Также в моей практике было дело, когда при обвинении группы лиц в совершении преступления небольшой тяжести и тяжкого преступления из-за сложности дела его рассмотрение в суде затянулось. За это время срок давности по преступлению небольшой тяжести истек, но судья этого не заметил и осудил людей, на что пришлось указывать в апелляционной жалобе. Приговор в этой части был отменен только вышестоящим судом, — комментирует Константин Кудряшов.

Что же касается тяжких преступлений, то, по словам адвоката, чаще всего везет тем, кто занимается мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и иными экономическим преступлениям. В этих случаях срок нередко успевает истечь, так как первоначально и обычные граждане, и правоохранительные органы не замечают дерзкого хищения, принимая жульнические схемы за обычную экономическую деятельность.