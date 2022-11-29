Маркетолог рассказал о главной уловке магазинов во время «черной пятницы»

В России «черная пятница» является лишь уловкой продавцов. Магазины накручивают цены перед началом акции и якобы опускают с ее началом. Такое мнение маркетолог Андрей Арно высказал во вторник, 29 ноября.

«Основная уловка состоит в том, что цены искусственно поднимают, а потом делают большую скидку, такая манипуляция цифрами, История эта работает только у нас: ввиду отсутствия циклов продаж розничная торговля работает хаотично, а с уходом западных сетей никакого порядка не стало совсем, цены берутся с потолка», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, главной задачей предпринимателей является создание искусственного ажиотажа, одновременно избавившись от остатков товаров и получив дополнительную прибыль.

Арно отметил, что у одежды есть циклы продаж: весенние и зимние коллекции. Как правило, к концу сезона ритейлеры пытаются продать всё в ноль, чтобы освободить складские помещения под новые коллекции, и распродажи помогают в этом.

«У нас же нет даже коллекций, продаются позапрошлые сезоны по каналам параллельного импорта. Из-за того, что всё так хаотично, «черная пятница» — это просто повод создать искусственный ажиотаж, чтоб люди думали, что покупают рационально», — заключил он.

Ранее в этот день сообщалось, что в этом году в «черную пятницу» общее количество платежей в российских онлайн-магазинах выросло на 41%, а обороты — на 22% по сравнению с прошлогодней распродажей.

При этом плательщиков стало на 32% больше. Как отмечается, установлен новый рекорд за последние шесть лет. В то же время средний чек сократился на 14%, до 1050 рублей.

Ранее, 28 ноября, в Ассоциации компаний интернет-торговли рассказали «Известиям», что продажи онлайн-розницы в «черную пятницу» подскочили в полтора-два раза. Там отметили, что этот канал реализации товаров стал основным в этом году. В топ покупок попали электроника и бытовая техника, в частности телевизоры и умные колонки, а также стиральные машины и др.

В тот же день сайт kp.ru провел опрос и выяснил, как россияне относятся к акциям в «черную пятницу». 71% респондентов отметили, они не доверяют этой акции.

«Черная пятница» прошла в России в период с 24 по 27 ноября.Традиция пришла из США, где распродажи следуют сразу за Днем благодарения.