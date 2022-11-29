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«Черная пятница» в России установила новый рекорд продаж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Васильев
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В «черную пятницу» в этом году общее количество платежей в российских онлайн-магазинах выросло на 41%, а обороты — на 22% по сравнению с прошлогодней распродажей, следует из данных аналитиков «ЮKassa» (сервис для приема платежей финтех-компании «ЮMoney»), с которыми «Известиям» ознакомились 29 ноября. Всего эксперты изучили десятки миллионов платежей, которые совершили интернет-пользователи.

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При этом плательщиков стало на 32% больше. Как отмечается, установлен новый рекорд за последние шесть лет.

В то же время средний чек сократился на 14%, до 1050 рублей.

«По сравнению с обычными днями ноября количество покупок в «черную пятницу» выросло на 37%, а обороты — на 72%. На маркетплейсах продаж было на 58% больше, а обороты увеличились на 86%», — добавили аналитики.

Наблюдается рост показателей год к году в нескольких категориях. Количество продаж ювелирных украшений увеличилось на 81%, обороты магазинов — на 51%. Число продаж одежды и обуви выросло на 37%, обороты — на 43%. Реализация косметики — на 18%, обороты — на 6%.

В то же время в турагентствах число онлайн-продаж увеличилось в 10,8 раза, обороты — в 2,1 раза, в отелях продаж в интернете стало больше на 82%, обороты — на 90%.

«Больше всего снизился спрос на сувениры и детские игрушки, спортивные и туристические товары, на мебель и предметы интерьера, а также на образовательные курсы. Россияне стараются экономить и избегать спонтанных покупок, в заказах становится меньше позиций», — рассказал коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

По его словам, многие покупатели уже успели приобрести всё запланированное в День холостяка — 11 ноября.

Ранее, 28 ноября, в Ассоциации компаний интернет-торговли рассказали «Известиям», что продажи онлайн-розницы в «черную пятницу» подскочили в полтора-два раза. Там отметили, что этот канал реализации товаров стал основным в этом году. В топ покупок попали электроника и бытовая техника, в частности телевизоры и умные колонки, а также стиральные машины и др.

«Черная пятница» прошла в России в период с 24 по 27 ноября.Традиция пришла из США, где распродажи следуют сразу за Днем благодарения.

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