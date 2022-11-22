Черная пятница 2022 — когда и где объявят скидки

Последняя полная неделя ноября несет с собой долгожданное событие — акции и распродажи «черной пятницы». Это период, когда скидки в магазине достигают невиданных масштабов и люди заранее готовятся совершать выгодные покупки. В какие даты будут проходить распродажи в 2022 году и где искать самые интересные предложения от магазинов — читайте в материале «Известий».

Когда будет «черная пятница» 2022 в России

Несмотря на название по дню недели, «черная пятница» обычно захватывает еще и выходные. Продавцы и маркетологи продлевают действие скидок, чтобы люди успели приобрести необходимое, не думая об отгулах и поиске возможностей в будний день.

Традиция пришла из США, где «черная пятница» следует сразу за Днем благодарения, последним четвергом ноября. В 2022 году праздник приходится на 24 ноября, следовательно, распродажи продлятся в период с 24 по 27 ноября как в Штатах, так и во всем мире. Некоторые продавцы объявляют целую скидочную неделю в преддверии «черной пятницы», а другие сохраняют акции еще в течение некоторого времени после общих распродаж.

Почему «черная пятница» так называется

О происхождении названия легендарных акций историки до сих пор спорят. Существует несколько версий, так или иначе объясняющих устоявшееся выражение.

Одна из них связана с особенностями бухгалтерского учета в США. Многие магазины отмечали расходы в учетной книге красным, а доходы — черным. В период после Дня благодарения, последнего четверга ноября, торговые точки объявляли распродажи, и страницы становились черными от записей о растущей прибыли. Этот цвет и дал название периоду скидок. Также существует предположение, что фраза «черная пятница» произошла от идиомы in the black, что означает «положительный баланс».

Другие версии не так позитивны. Некоторые источники утверждают, что термин появился в Филадельфии, где улицы становились буквально черными от машин автовладельцев, спешащих на распродажи.

Еще одна трактовка названия связана с ростом преступности в период массовых распродаж. Предполагается, что «черным» день скидок прозвали полицейские, которым приходилось иметь дело с ростом случаев грабежа и давки в толпах.

Маркетологи пытались закрепить за акциями название «большая пятница», стремясь избавить событие от негативного оттенка, однако затея провалилась. Ориентировочно в конце XX века акция набрала популярность в США, а вскоре распространилась и по всему миру.

«Черная пятница» в России

В Россию традиция устанавливать крупные скидки на товары и услуги в конце ноября пришла лишь в 2013 году. До этого масштабных распродаж не проводилось и акции объявляли лишь отдельные магазины.

Из-за того что приход «черной пятницы» в РФ пришелся на период бурного развития интернет-торговли, акции и распродажи преимущественно проводятся в интернет-пространстве. Онлайн-продажи российских магазинов в конце ноября растут в несколько раз и бьют рекорды.

При этом скидки можно найти и в офлайн-магазинах, и торговые центры каждый год заблаговременно готовятся к распродажам.

«Черная пятница» – 2022: магазины и скидки

Мониторить скидки можно как на сайтах любимых магазинов, так и на платформах-агрегаторах, собирающих самые выгодные предложения. Полный список российских партнеров «черной пятницы» публикует портал blackfridaysale.ru. Многие магазины сотрудничают и с популярными маркетплейсами.

В преддверии «черной пятницы» коммерческий директор службы доставки Dalli Денис Смелов рассказал читателям «Известий», как не попадаться на уловки продавцов и распознать реально выгодные скидки в период распродаж.