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Путин заявил о продолжении сбора доказательств о зверствах нацистов

Сбор доказательств зверств нацистов продолжается, заявил Путин
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Aleksey Babushkin
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Президент РФ Владимир Путин заявил 29 ноября о продолжении сбора доказательств зверств нацистов во время Великой Отечественной войны.

Он отметил, что огромное значение имеет работа областных и районных судов страны по признанию фактов геноцида мирных граждан в тот период.

«Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую, судебную оценку», — сказал он в ходе выступления на Всероссийском съезде судей.

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10 ноября прокуратура Ставропольского края направила в краевой суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза, совершенного на территории региона немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Там напомнили, что согласно архивным данным, 12 августа 1942 года в Ставрополе фашисты, собрав на привокзальной площади 3,5 тыс. жителей города, перевезли их в район аэродрома и расстреляли. А в 1943 году в городе Минеральные Воды были массово расстреляны и отравлены удушающим газом 6,3 тыс. мирных граждан.

20 октября в Санкт-Петербурге суд признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. Суд установил, что за время блокады в городе погибли 1 млн 93 тыс. человек, а общий причиненный ущерб составил 35,3 трлн рублей.

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