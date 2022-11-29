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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyi
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Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 29 ноября свидетельствуют данные официальной карты воздушных тревог страны.

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Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Николаеве.

В ночь на 29 ноября стало известно о взрывах в Днепропетровске и Синельниковском районе Днепропетровской области.

Накануне в украинских и российских Telegram-каналах распространялась информация, что 29 ноября будет новый удар РФ по энергоинфраструктуре Украины. В официальных источниках эти данные не подтверждалась.

До этого, 23 ноября, украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Отмечалось, что данная атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время специальной военной операции. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах не было отопления и воды.

Войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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