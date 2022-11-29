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Стало известно о взрывах в Днепропетровске

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Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
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Взрывы прогремели в Днепропетровске. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале в понедельник, 28 ноября.

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Украинское издание прикрепило видеозапись, на которой слышен хлопок.

Украинские паблики также сообщили о взрывах в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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