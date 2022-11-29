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Актриса Наталия Стешенко — биография, карьера, фильмы

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Фото: lunatheatre.ru
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В Москве нашли мертвой 37-летнюю актрису Наталию Стешенко (Семаго), обладательницу титула «Мисс Казахстан 2000». Предполагается, что причиной смерти артистки стало резкое ухудшение здоровья. Чем запомнилась зрителям безвременно ушедшая артистка— читайте в материале «Известий».

Наталия Стешенко — биография, фильмы

Наталия Стешенко родилась 3 декабря 1984 года в казахстанском городе Павлодар. Девочка окончила математическую и музыкальную школу, затем поступила во ВГИК и в дальнейшем пошла по пути модели и актрисы. И преуспела — в 2000 году Стешенко завоевала титул «Мисс Казахстан».

На сцене она взяла фамилию-псевдоним Семаго. Большую часть своей актерской карьеры артистка посвятила московскому Театру Луны, где исполняла роли в постановках «Рококо», «Таис сияющая», «Коррида или Роман с бессонной ночью».

На телеэкране зрители могли увидеть актрису в комедии 2005 года «Лига обманутых жен». Семаго исполнила роль главной героини — женщины, которая столкнулась с изменой мужа и решила объединить вокруг себя тех, кто тоже пережил предательство. В 2012 году Стешенко вновь появилась в кино, сыграв девушку Ларису в криминальном сериале «Инспектор Купер» на НТВ.

Умерла актриса Наталия Стешенко — подробности

28 ноября артистку нашли мертвой в собственной московской квартире. Информацию о ее смерти подтвердили в театре Луны.

По предварительным данным, Стешенко жаловалась на ухудшающееся самочувствие, и ее ребенок обратился к соседям, чтобы те вызвали скорую. Прибывшие медики не успели помочь женщине.

Точный диагноз пока не установлен, однако первичный осмотр не выявил травм или повреждений, что позволяет предположить, что актриса скончалась по естественным причинам.

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