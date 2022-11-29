В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко

В Москве была найдена мертвой 37-летняя актриса Наталия Стешенко (Семаго). По данным «Известий», тело женщины обнаружили 28 ноября в ее квартире в столице.

Информацию о гибели артистки подтвердила «Известиям» администратор Театра Луны, где работала Стешенко.

По предварительным данным, актрисе стало плохо. Ее ребенок попросил соседей вызвать врачей. Однако прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти женщину.

На текущий момент причина смерти не установлена. При этом при осмотре тела травм и повреждений обнаружено не было. Предварительно, смерть женщины не носит криминального характера.

Стешенко родилась в Казахстане. В 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Работала в Театре Луны. В фильмографии актрисы есть роль в сериале «Лига обманутых женщин».